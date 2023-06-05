WP: военные США не сбивали пролетевший над Вашингтоном частный самолет

Как утверждает газета, только два из шести поднятых истребителей F-16 приблизились к Cessna, чтобы проконтролировать ситуацию

ВАШИНГТОН, 5 июня. /ТАСС/. Поднимавшиеся в воздух американские истребители F-16 не сбивали пролетевший над Вашингтоном частный самолет, их действия не привели к его крушению. Об этом в воскресенье написала газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что частный самолет Cessna в воскресенье днем пролетал над городом и рядом с ним на автопилоте, авиадиспетчеры не смогли получить ответ от пилота. В воздух поднялись шесть истребителей из трех разных точек, но только два из них приблизились к Cessna, чтобы проконтролировать ситуацию. Крушение произошло недалеко от Национального леса Джорджа Вашингтона в Вирджинии.

Президент США Джо Байден в то время, когда самолет пролетал над столичным округом Колумбия, играл в гольф со своим братом Джимми на поле возле авиабазы Эндрюс. Белый дом сообщил, что Байдена проинформировали об инциденте, а звук от пролета истребителей в том месте, где находился президент, был "слабым".

В воскресенье Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки подтвердило сообщения американских СМИ, согласно которым власти подняли в воздух истребители из-за самолета Cessna Citation, который пролетел над Вашингтоном и приблизился к бесполетной зоне над Белым домом и Конгрессом, а затем разбился в Вирджинии. Самолет был на автопилоте и не реагировал на предупреждения сопровождавших его истребителей. Примерно в это же время некоторые жители Вашингтона и его окрестностей услышали громкий взрыв.