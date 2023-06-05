5 июня, 07:35,
обновлено 5 июня, 07:42
Военная операция на Украине

В ДНР сообщили о втором за сутки обстреле Донецка из РСЗО со стороны ВСУ

Было выпущено 10 ракет

ДОНЕЦК, 5 июня. /ТАСС/. Подразделения украинской армии второй раз с начала суток нанесли удар по Донецку с применением реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом свидетельствуют данные представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС) по направлению <...> Донецка (Петровский район), выпущено десять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

Ночью под ударом из РСЗО оказался Киевский район, по нему было выпущено четыре снаряда. 

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