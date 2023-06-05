На мосту в Воронеже столкнулись пять автомобилей

В больницу доставили одного человека

ВОРОНЕЖ, 5 июня. /ТАСС/. На Северном мосту в Воронеже столкнулись пять легковых автомобилей. В результате ДТП один автомобиль перевернулся, предварительно установлено, что одного пострадавшего доставили в больницу. Об этом сообщила в Telegram-канале в понедельник пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области.

"В областном центре полицейские устанавливают обстоятельства столкновения пяти автомобилей. В результате столкновения произошло опрокидывание транспортного средства Subaru. По предварительным данным, с места ДТП в медучреждение доставлена водитель автомобиля Hyundai Getz", - говорится в сообщении.

По данным полиции, ДТП произошло 5 июня в 08:10 на Северном мосту Воронежа, где столкнулись автомобили Subaru под управлением 60-летнего мужчины, Chevrolet Cruze под управлением 39-летней женщины, Lada Granta под управлением 38-летней женщины, Skoda Octavia под управлением 31-летнего мужчины и Hyundai Getz под управлением 21-летней девушки. "По данному факту полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего", - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по региону.