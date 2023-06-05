Рогов заявил, что российские силы уничтожили десятки бойцов ВСУ на запорожском направлении

По словам председателя движения "Мы вместе с Россией", в районе населенного пункта Времевка идет бой

МЕЛИТОПОЛЬ, 5 июня. /ТАСС/. Российские силы уничтожили десятки бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) после возобновления в понедельник утром попыток наступления противника на запорожском направлении, в районе населенного пункта Времевка идет бой. Об этом сообщил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Идет активная артиллерийская борьба. Продолжаются боевые действия восточнее вчерашнего направления удара, они двигались юго-западнее от Времевки, теперь - юго-восточнее. Потери ВСУ исчисляются десятками человек, уничтожена бронетехника. По полной работает артиллерия, они нас накрывают, мы их. Успехи у нас благодаря работе "Тюльпанов" и "Гиацинтов", - сказал Рогов.

Ранее он сообщил ТАСС, что ВСУ утром возобновили попытки наступления на запорожском направлении, на стыке границ Запорожской области и Донецкой Народной Республики, чтобы выйти к Азовскому морю по короткому маршруту и перерезать РФ сухопутный коридор в Крым.

В понедельник в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ не удалось добиться успеха при крупномасштабном наступлении на пяти участках фронта на южнодонецком направлении 4 июня. Как отметил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, противник ввел в бой 23-ю и 31-ю механизированные бригады из состава стратегических резервов ВСУ при поддержке других подразделений. Потери ВСУ составили более 250 человек личного состава, 16 танков, три БМП, более 20 бронированных машин.