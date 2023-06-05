Число умерших от отравления сидром в Ульяновской области возросло до восьми

Всего в регионе зарегистрировали 14 случаев отравления

УЛЬЯНОВСК, 5 июня. /ТАСС/. Число умерших от отравления, по предварительным данным, сидром в Димитровграде Ульяновской области выросло до восьми. Об этом говорится в сообщении, распространенным в понедельник региональным управлением Роспотребнадзора.

"Всего зарегистрировано 14 случаев отравления в Димитровграде и Ульяновске, из которых восемь закончились летальным исходом", - сообщили в управлении Роспотребнадзора.

По данным следствия, все отравившиеся употребляли спиртной напиток "Сидр", купленный в магазинах "Территория пива", который поставлялся от предпринимателя из Красноглинского района Самарской области. Возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц".

По предварительной информации ведомства, отравление наступило в результате употребления сидра "Мистер сидр", изготовленного в Самарской области. Роспотребнадзор начал расследование случаев отравления, принимаются меры по изъятию продукции из оборота и приостановке ее реализации.

Ведомство призывает не употреблять в пищу продукцию указанной марки до окончания расследования. Ситуация находится на совместном контроле ФМБА России и Роспотребнадзора.

Ранее следственное управление СК России по региону сообщило, что в период с 3 по 4 июня несколько жителей Димитровграда госпитализировали в городскую больницу с диагнозом "отравление неустановленным веществом". По информации ведомства, шестеро из них умерли. Позднее глава города Андрей Большаков сообщил, что с 3 по 5 июня в больницы обратились 12 горожан. По его данным, шесть человек умерли, еще шестеро находятся в реанимации.