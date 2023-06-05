5 июня, 08:34
Военная операция на Украине

В Курской области заявили об усилении активности украинских беспилотников

Минобороны России
© Минобороны России

По словам главы региона Романа Старовойта, для борьбы с беспилотниками развернули рубежи радиоэлектронной борьбы, закупили противодроновые ружья

КУРСК, 5 июня. /ТАСС/. Интенсивность использования беспилотных летательных аппаратов Вооруженными силами Украины значительно увеличилась за прошедшую неделю, сообщил в понедельник губернатор Курской области Роман Старовойт на оперативном совещании правительства региона.

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"За истекшую неделю значительно увеличилась интенсивность использования беспилотных летательных аппаратов со стороны Украины", - сказал Старовойт.

По словам главы региона, для борьбы с беспилотниками в Курской области развернули рубежи радиоэлектронной борьбы, закупили противодроновые ружья. Как отмечал ранее Старовойт, за последние три дня на приграничной территории в Курской области системой ПВО сбито несколько украинских беспилотников.

Власти Курской области продлили высокий (желтый) уровень террористической опасности с 4 февраля на период усиленных мер по защите и охране территории региона. С 19 октября 2022 года в области действует средний уровень реагирования: там усилили пропускной режим на приграничных территориях, на въезде в Курчатов и выезде из города, где располагается Курская атомная электростанция, контроль на основных магистралях области. Также усилена охрана объектов инфраструктуры и образования, работа по досмотру на железнодорожном и автомобильном вокзалах, в городских автобусах оборудованы специальные тревожные кнопки. 

Теги:
Старовойт, Роман ВладимировичУкраинаРоссияКурская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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