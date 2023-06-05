5 июня, 08:34
Военная операция на Украине

В ДНР сообщили об обстреле Макеевки из тяжелого вооружения со стороны ВСУ

По данным СЦКК, было выпущено пять артиллерийских снарядов калибра 155 мм

ДОНЕЦК, 5 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) утром нанесли удар по Червоногвардейскому району Макеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил мэр города Владислав Ключаров.

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"Сегодня обстрелу со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - прим. ТАСС) подвергся поселок Свердлова Червоногвардейского района. В результате обстрела повреждения получил частный дом. Также был поврежден распределительный газопровод. Работники газовой службы оперативно устранили повреждения. Все абоненты получают газ", - написал мэр в Telegram-канале.

По данным Совместного центра по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), с позиций украинских войск по Макеевке выпущено пять артиллерийских снарядов калибра 155 мм. 

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