В ДНР сообщили об обстреле Макеевки из тяжелого вооружения со стороны ВСУ

По данным СЦКК, было выпущено пять артиллерийских снарядов калибра 155 мм

ДОНЕЦК, 5 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) утром нанесли удар по Червоногвардейскому району Макеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил мэр города Владислав Ключаров.

"Сегодня обстрелу со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - прим. ТАСС) подвергся поселок Свердлова Червоногвардейского района. В результате обстрела повреждения получил частный дом. Также был поврежден распределительный газопровод. Работники газовой службы оперативно устранили повреждения. Все абоненты получают газ", - написал мэр в Telegram-канале.

По данным Совместного центра по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), с позиций украинских войск по Макеевке выпущено пять артиллерийских снарядов калибра 155 мм.