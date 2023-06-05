В Петербурге после массовой драки задержали четырех человек

Возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Полицейские задержали четырех человек по делу о хулиганстве после массовой драки в Санкт-Петербурге, сообщили в ГУ МВД России по городу и области.

"По данному факту полицией Приморского района возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ "Хулиганство". В рамках расследования в отделы полиции доставлены несколько десятков рабочих для проверки на причастность к конфликту, четверо задержаны в качестве подозреваемых", - уточнили в ведомстве.

Конфликт между рабочими строительной компании произошел вечером 3 июня на площадке возле дома №2 по Лахтинскому проспекту. Каких-либо заявлений и обращений в полицию не поступало, в том числе и из медучреждений. Установлено, что причиной драки стала бытовая ссора между рабочими.

Судя по кадрам с места происшествия в соцсетях, в драке участвовали несколько десятков человек.