5 июня, 08:41,
обновлено 5 июня, 09:00
Военная операция на Украине

Глава Белгородской области сообщил, что по региону выпустили 650 снарядов за сутки

Алексей Гавриш/ ТАСС
© Алексей Гавриш/ ТАСС

По словам Вячеслава Гладкова, 185 прилетов зафиксировали по Новой Таволжанке

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины выпустили по Белгородской области за сутки 650 снарядов, в том числе 185 по Новой Таволжанке, где пыталась пройти диверсионно-разведывательная группа, написал в своем Telegram-канале в понедельник губернатор региона Вячеслав Гладков.

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"По Шебекинскому городскому округу выпущено 611 единиц различных боеприпасов. В Грайворонском горокруге по селу Глотово выпущено 14 минометных снарядов. В Валуйском городском округе 10 минометных снарядов выпущено по селу Вериговка. В селе Новая Таволжанка зафиксировано 185 прилетов", - написал он.

По данным Гладкова, на территории Шебекинского городского округа был осуществлен заход вражеской ДРГ, террористы хотели переправиться через реку в районе села Новая Таволжанка, однако российские военнослужащие их остановили.

Гладков добавил, что всего за сутки в регионе зафиксировали порядка 650 обстрелов, в том числе в Белгородском районе в селе Драгунское противник сбросил два самодельных взрывных устройства с беспилотников, в Борисовском районе из миномета обстреляли село Казачье Рудченское, в Волоконовском районе зафиксировали девять прилетов по хутору Старый и по селу Тишанка. Он отметил, что пострадавших и разрушений нет, но есть повреждения имущества, жилых домов, учреждений культуры, других строений и сооружений. 

Теги:
РоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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