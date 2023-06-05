Глава Белгородской области сообщил, что по региону выпустили 650 снарядов за сутки

По словам Вячеслава Гладкова, 185 прилетов зафиксировали по Новой Таволжанке

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины выпустили по Белгородской области за сутки 650 снарядов, в том числе 185 по Новой Таволжанке, где пыталась пройти диверсионно-разведывательная группа, написал в своем Telegram-канале в понедельник губернатор региона Вячеслав Гладков.

"По Шебекинскому городскому округу выпущено 611 единиц различных боеприпасов. В Грайворонском горокруге по селу Глотово выпущено 14 минометных снарядов. В Валуйском городском округе 10 минометных снарядов выпущено по селу Вериговка. В селе Новая Таволжанка зафиксировано 185 прилетов", - написал он.

По данным Гладкова, на территории Шебекинского городского округа был осуществлен заход вражеской ДРГ, террористы хотели переправиться через реку в районе села Новая Таволжанка, однако российские военнослужащие их остановили.

Гладков добавил, что всего за сутки в регионе зафиксировали порядка 650 обстрелов, в том числе в Белгородском районе в селе Драгунское противник сбросил два самодельных взрывных устройства с беспилотников, в Борисовском районе из миномета обстреляли село Казачье Рудченское, в Волоконовском районе зафиксировали девять прилетов по хутору Старый и по селу Тишанка. Он отметил, что пострадавших и разрушений нет, но есть повреждения имущества, жилых домов, учреждений культуры, других строений и сооружений.