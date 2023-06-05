Обвиняемый в преступлениях в ДНР украинец частично признал вину в суде

Григория Синченко обвиняют в шпионаже, диверсиях и еще более 40 преступлениях на территории республики

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 июня. /ТАСС/. Гражданин Украины Григорий Синченко, который обвиняется в шпионаже, диверсиях и еще более 40 преступлениях на территории Донецкой Народной Республики (ДНР), признал вину только по одному эпизоду из инкриминируемых ему преступлений, передает корреспондент ТАСС из зала заседания в Южном окружном военном суде в понедельник.

"Признаю [вину] по одному эпизоду, остальные не признаю", - сказал подсудимый, отвечая на вопрос судьи.

В ходе заседания в понедельник подсудимый попросил суд объединить с рассматриваемым по существу в суде второе уголовное дело в его отношении - о побеге из конвойного автомобиля, которое рассматривается в суде ДНР. Суд ходатайство удовлетворил.

По данным МВД ДНР, впервые Синченко был задержан в 2016 году по подозрению в подрыве торговых киосков и линии электропередачи. Он самостоятельно изготавливал взрывные устройства и производил подрывы, чтобы вымогать деньги у предпринимателей. В результате обмена пленными он попал на Украину, но позже нелегально вернулся в ДНР, где продолжил свою противоправную деятельность. Повторно он был задержан в 2020 году.

Уроженец Донецка обвиняется в шпионаже, диверсиях, в том числе повлекших тяжкие последствия, посягательстве на жизнь лиц, осуществляющих правосудие, и сотрудников правоохранительных органов, умышленном уничтожении и повреждении имущества, незаконном пересечении границы, побеге из-под стражи, вымогательстве, участии в террористическом сообществе и многочисленных эпизодах незаконного приобретения и изготовлении взрывчатки.

После нелегального возвращения в ДНР мужчина готовился провести очередную серию взрывов. В результате срабатывания заложенного им самодельного взрывного устройства была повреждена опора железнодорожного моста в Пролетарском районе Донецка. Также Синченко организовал слежку за сотрудниками правоохранительных органов республики и планировал их убийство.