В Курганской области в ДТП погиб человек

Пострадали четверо

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Автомобиль Mercedes опрокинулся в кювет на трассе Шадринск - Миасское в Далматовском районе Курганской области. Один человек погиб и четыре пострадали, сообщили в понедельник в УГИБДД УМВД России по региону.

Водитель 1987 года рождения на Mercedes-Benz Е350 ехал из Челябинска в сторону Шадринска. "Во время движения мужчина не справился с управлением, допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием автомобиля. В результате ДТП водитель и три пассажира (1986, 1987 и 1991 годов рождения) получили различные травмы. Еще один пассажир (1991 года рождения) от полученных травм скончался на месте ДТП", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел ночью 4 июня на 31 км автодороги Шадринск - Миасское.