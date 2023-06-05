5 июня, 08:59

В Курганской области в ДТП погиб человек

Пострадали четверо

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Автомобиль Mercedes опрокинулся в кювет на трассе Шадринск - Миасское в Далматовском районе Курганской области. Один человек погиб и четыре пострадали, сообщили в понедельник в УГИБДД УМВД России по региону.

Водитель 1987 года рождения на Mercedes-Benz Е350 ехал из Челябинска в сторону Шадринска. "Во время движения мужчина не справился с управлением, допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием автомобиля. В результате ДТП водитель и три пассажира (1986, 1987 и 1991 годов рождения) получили различные травмы. Еще один пассажир (1991 года рождения) от полученных травм скончался на месте ДТП", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел ночью 4 июня на 31 км автодороги Шадринск - Миасское. 

Теги:
РоссияКурганская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация