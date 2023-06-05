В Херсонской области уничтожили тайник с боеприпасами

В пресс-службе ГУ МВД по региону сообщили, что там находились 26 головных взрывателей, 4 выстрела от РПГ, 2 артиллерийских снаряда 152 мм, танковый снаряд 125 мм и выстрел от установки "Град"

ГЕНИЧЕСК, 5 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции обнаружили и уничтожили тайник с боеприпасами в поселке городского типа Чаплынка Херсонской области. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"Полицейские при силовой поддержке сотрудников Росгвардии в ходе обследования разрушенного здания в поселке городского типа Чаплынка обнаружили тайник с боеприпасами, где находились 26 головных взрывателей, 4 выстрела от РПГ, 2 артиллерийских снаряда 152 мм, танковый снаряд 125 мм, выстрел от установки "Град", - отмечается в сообщении.

Боеприпасы были уничтожены на месте с помощью накладного заряда тротила.