5 июня, 08:57

В Херсонской области уничтожили тайник с боеприпасами

В пресс-службе ГУ МВД по региону сообщили, что там находились 26 головных взрывателей, 4 выстрела от РПГ, 2 артиллерийских снаряда 152 мм, танковый снаряд 125 мм и выстрел от установки "Град"

ГЕНИЧЕСК, 5 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции обнаружили и уничтожили тайник с боеприпасами в поселке городского типа Чаплынка Херсонской области. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"Полицейские при силовой поддержке сотрудников Росгвардии в ходе обследования разрушенного здания в поселке городского типа Чаплынка обнаружили тайник с боеприпасами, где находились 26 головных взрывателей, 4 выстрела от РПГ, 2 артиллерийских снаряда 152 мм, танковый снаряд 125 мм, выстрел от установки "Град", - отмечается в сообщении.

Боеприпасы были уничтожены на месте с помощью накладного заряда тротила. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация