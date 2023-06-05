В Чехии грузовик столкнулся с пассажирским поездом

Травмы получили 10 человек

ПРАГА, 5 июня. /ТАСС/. Пассажирский поезд местного сообщения столкнулся с грузовиком в понедельник в районе Добротице города Голешова на востоке Чешской республики. Травмы получили 10 человек. Об этом сообщила журналистам представитель службы спасателей Габриэла Нетопилова-Слуштикова.

"При столкновении пассажирского поезда местного сообщения с грузовиком в районе Добротице города Голешова ранения получили 10 человек, из которых тяжело ранен водитель грузовика", - сказала она.

ЧП произошло около 07:15 (08:15 мск). В поезде находилось 50 пассажиров. Согласно предварительным данным, виновным в аварии является водитель грузовика, который по невнимательности выехал на железнодорожный переезд во время приближения к нему состава.

Сила столкновения была такова, что поезд сошел с рельс. Восстановление движения на участке железной дороги, где произошло ЧП, ожидается не ранее 15:00 (16:00 мск).