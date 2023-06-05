В Прикамье организаторы нарколаборатории получили от 15 до 17 лет колонии

У них около 900 граммов мефедрона, почти 1,5 тонны химических веществ для синтеза, а также около 100 граммов метамфетамина, МДМА, кокаина и ЛСД

ПЕРМЬ, 5 июня. /ТАСС/. Троих организаторов крупной нарколаборатории в Лысьве Пермского края приговорили к лишению свободы в колонии строгого режима на сроки от 15 до 17 лет. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба ГУ МВД России по региону.

"Зимой прошлого года сотрудниками ПУ ФСБ России по Саратовской и Самарской областям во взаимодействии с оперативниками УНК ГУ МВД России по Пермскому краю и бойцами Росгвардии была пресечена деятельность нарколаборатории в Лысьве. Суд назначил мужчинам наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 17 лет. Осужденные будут отбывать его в колонии строгого режима", - сообщили в управлении МВД по Пермскому краю.

По данным ведомства, незаконное производство в Прикамье организовали братья 1985 и 1993 годов рождения и их 31-летний знакомый из Губахи. Лаборатория располагалась в частном доме, принадлежащем родственникам. Осужденные занимались производством мефедрона не менее полугода. Известно, что житель Губахи работал мастером на одном из предприятий химической промышленности Прикамья. При проведении оперативно-разыскных мероприятий представители силовых структур изъяли у организаторов лаборатории около 900 граммов мефедрона, почти 1,5 тонны химических веществ для синтеза, а также около 100 граммов метамфетамина, МДМА, кокаина и ЛСД.

Пермский краевой суд приговорил мужчин к лишению свободы в колонии строгого режима на срок от 15 до 17 лет за производство и сбыт наркотиков в особо крупном размере. Приговор вступил в законную силу.