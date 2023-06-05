В Иркутской области в 2023 году отмечают снижение количества лесных пожаров вдвое

По словам первого замгубернатора региона Романа Колесова, ситуацию делают благополучной погода и меры профилактики

ИРКУТСК, 5 июня. /ТАСС/. Сокращение количества лесных пожаров в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года отмечают в Иркутской области в текущем лесопожарном сезоне, сообщили в понедельник в пресс-службе правительства региона по итогам встречи главы Рослесхоза Ивана Советникова с первым заместителем губернатора Приангарья Романом Колесовым.

"Всего с начала пожароопасного периода в Иркутской области произошли 240 лесных пожаров на общей площади 8 098,4 га. На аналогичный период 2022 года было зарегистрировано 519 возгораний на площади 139 967,3 га", - говорится в сообщении.

Колесов на встрече с главой Рослесхоза отметил, что благополучная ситуация по лесным пожарам складывается благодаря отсутствию жары, также играют роль меры профилактики, межведомственное взаимодействие при патрулировании лесов, мероприятия по противопожарному обустройству. К примеру, для оперативного выявления возгораний в лесах региона установили 38 камер видеонаблюдения. Их расположение выбрали с учетом частоты происходящих в той или иной местности пожаров.

По данным региональной диспетчерской службы Иркутской базы авиационной охраны лесов, в Приангарье 5 июня зарегистрировали четыре лесных пожара на площади 35,1 га.

В Иркутской области пожароопасный сезон в 2023 году открыли 6 апреля - на неделю раньше, чем в 2022 году. Его объявили до того, как начались лесные пожары, чтобы все силы и средства были максимально готовы к борьбе с огнем.