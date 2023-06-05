5 июня, 09:13,
обновлено 5 июня, 09:32
Военная операция на Украине

Украинские войска обстреляли Ясиноватую из РСЗО

Всего выпустили 20 ракет

ДОНЕЦК, 5 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины обстреляли Ясиноватую в ДНР из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Об этом сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

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В сообщении в Telegram-канале представительства отмечается, что первый обстрел произошел в 12:05 мск. ВСУ выпустили по городу 10 ракет.

Позже в представительстве сообщили, что второй обстрел произошел в 12:15 мск. ВСУ выпустили еще 10 ракет. 

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