Украинские войска обстреляли Ясиноватую из РСЗО

Всего выпустили 20 ракет

ДОНЕЦК, 5 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины обстреляли Ясиноватую в ДНР из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Об этом сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

В сообщении в Telegram-канале представительства отмечается, что первый обстрел произошел в 12:05 мск. ВСУ выпустили по городу 10 ракет.

Позже в представительстве сообщили, что второй обстрел произошел в 12:15 мск. ВСУ выпустили еще 10 ракет.