В Самарской области две женщины умерли после употребления сидра

Возбудили уголовное дело

САМАРА, 5 июня. /ТАСС/. Две женщины умерли в результате употребления сидра в Новокуйбышевске в Самарской области, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК России. По факту ЧП возбудили уголовное дело.

"По предварительным данным, в ночь с 4 на 5 июня 2023 года две женщины, проживающие в городе Новокуйбышевске, скончались из-за отравления неустановленным веществом. По версии следствия, накануне они употребляли спиртосодержащий напиток "Сидр", приобретенный в магазине города Новокуйбышевска и поставляемый с предприятия, расположенного в Красноглинском районе Самары Самарской области", - говорится в сообщении ведомства.

Власти Самарской области и региональное ГУ МВД попросили жителей сообщать о местах продажи напитка "Мистер сидр".

"Правительство Самарской области и региональное ГУ МВД предупреждают: в регионе зафиксирован факт реализации контрафактного алкоголя, употребление которого чревато отравлением вплоть до летального исхода. Если вы стали свидетелем реализации алкогольного напитка "Мистер сидр", просьба незамедлительно сообщить об этом в ближайший отдел полиции либо по телефону 8 846 278-22-22", - говорится в сообщении ведомства.

Жителей региона попросили не покупать и не употреблять сидр. Ситуация находится на контроле правоохранительных органов и регионального Роспотребнадзора. Проводятся необходимые проверки, в готовности к оказанию помощи находятся учреждения здравоохранения.

Ранее сообщалось о восьми умерших в Димитровграде Ульяновской области в результате отравления, по предварительным данным, сидром, изготовленным в Самарской области.