В Ульяновской области изъяли около 6 тыс. л сидра после массового отравления

Во всех торговых точках Димитровграда прекратили продажу напитка

УЛЬЯНОВСК, 5 июня. /ТАСС/. Полиция изъяла порядка 6 тыс. л сидра в Ульяновской области после случаев отравления в Димитровграде. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе управления МВД по региону.

"Сотрудниками полиции проведены осмотры 23 торговых точек, изъята алкогольная продукция "Мистер Сидр" в количестве 193 кег объемом по 30 л каждая. В ходе проверки выяснилось, что во время последних закупок, проводимых 31 мая и 1 июня, на алкоголь были переданы только товарно-транспортные накладные без документов, подтверждающих качество", - отмечается в сообщении регионального УМВД.

Назначено проведение физико-химического исследования изъятой продукции на предмет опасности для жизни и здоровья. По информации регионального управления МВД России, продажу сидра на территории Димитровграда прекратили во всех торговых точках. "Во все территориальные органы внутренних дел Ульяновской области направлена информация на предмет проверки торговых точек, занимающихся реализацией аналогичной продукции", - уточнили в пресс-службе ведомства.

По информации регионального УМВД, в дежурную часть МО МВД России "Димитровградский" из медицинского учреждения поступила информация о госпитализации в реанимационное отделение 11 жителей Димитровграда с признаками токсического отравления неустановленным веществом. Пятеро из них умерли в больнице, еще один человек умер дома.

Предварительно установлено, что потерпевшие накануне употребляли пивной напиток "Мистер Сидр". По информации регионального УМВД, алкоголь могли приобрести в магазинах "Территория пива" и "Бир хаус", продукция в которые поставлялась от предпринимателя из Самарской области.

По информации управления Роспотребнадзора по Ульяновской области, всего зарегистрировали 14 случаев отравления в Димитровграде и Ульяновске, восемь человек умерли. Возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц". Следственные органы СК России по Ульяновской области задержали индивидуального предпринимателя из Самарской области, подозреваемого в изготовлении опасной продукции.