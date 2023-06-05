5 июня, 09:47

В Депздраве опровергли информацию о возгорании в здании больницы в Коммунарке

Все помещения проверили соответствующие службы, персонал возвращается к работе

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Пожара и задымления не было на территории клинического центра "Коммунарка" в Новой Москве, где сработали противопожарные системы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Ранее ТАСС в экстренных службах сообщили, что на территории больницы произошло тление силового кабеля на площади 1 кв. м.

"В СМИ появилась информация о возгорании в одном из корпусов на территории Коммунарки. Сообщаем, что в одном из помещений сработали противопожарные системы и системы оповещения. Задымления и пожара не было", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что ситуация была отработана в стандартном режиме в соответствии со всеми мерами безопасности. Все помещения проверены соответствующими службами, персонал возвращается к работе в здание. Пациентов в здании нет, как и угрозы здоровью людей. 

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