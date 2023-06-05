Экс-депутата Брянской областной думы обвинили в мошенничестве на сумму более 11 млн рублей

По ходатайству следователей его заключили под стражу

БРЯНСК, 5 июня. /ТАСС/. Бывшего депутата Брянской областной думы Артема Ашеко обвинили в мошенничестве на сумму более 11 млн рублей, которые он вместе с соучастниками похитил под предлогом передачи взяток сотрудникам правоохранительных органов, сообщила в понедельник пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области.

"Учитывая, что Ашеко обвиняется в совершении группового тяжкого корыстного преступления, направленного против собственности, а более мягкая мера пресечения не гарантирует возможность беспрепятственного осуществления уголовного судопроизводства, суд постановил избрать обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 20 июля 2023 года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что экс-депутату предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество", сам Ашеко просил избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста или залога.

По версии следствия, Ашеко вместе с соучастниками похитил у потерпевшего более 11 млн рублей под предлогом передачи взяток правоохранительным и судебным органам для разрешения корпоративного спора в пользу потерпевшего.

Ашеко в 2019 году был избран депутатом Брянской областной думы VII созыва по Почепскому одномандатному избирательному округу №24. На заседании 25 мая 2023 года было принято решение о досрочном прекращении полномочий Ашеко на основании его заявления.