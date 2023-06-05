Почти 1,2 тыс. жителей Кирово-Чепецка Кировской области остались без воды из-за аварии

Водоснабжение также отсутствует в нескольких магазинах и офисах

КИРОВ, 5 июня. /ТАСС/. Авария на водоводе стала причиной отключения холодной воды в Кирово-Чепецке. Без воды остались почти 1,2 тыс. жителей, сообщает в понедельник пресс-служба администрации города на странице в соцсети "ВКонтакте".

"В связи с порывом водовода по адресу ул. Ленина 70/2 отключено холодное водоснабжение 5 июня в 5:20. В результате отключения аварийного участка под ограничение водоснабжения попадают следующие потребители: жилые многоквартирные дома по адресам (всего 1 176 человек): улица Ленина 55, 64/1, 66/1, 66/2, 68, 70/1,70/2, другие объекты", - говорится в сообщении.

Кроме того, без воды остались три магазина, офисы и насосная станция теплосетей. При ремонтных работах задействовали аварийную бригаду из шести человек, а также автомототехнику. Подвоз воды организовали по адресу: улица Ленина, 68.