Пограничники в Саратовской области задержали иностранца за попытку ввоза птенцов орла

Птиц передали в национальный парк "Хвалынский"

САРАТОВ, 5 июня. /ТАСС/. Пограничники в Саратовской области на участке российско-казахстанской границы задержали иностранца, который пытался незаконно перевезти краснокнижных птенцов степного орла. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ по Саратовской и Самарской областям.

Злоумышленника остановили на пункте пропуска "Озинки" на границе России и Казахстана. "В ходе осуществления пограничного контроля грузового транспортного средства MAN, следовавшего на въезд в Российскую Федерацию под управлением иностранного гражданина 1997 года рождения, обнаружены трое птенцов степного орла. Данный вид птиц отнесен к особо ценным диким животным, занесенным в Красную книгу России", - сообщили в управлении.

Птенцов изъяли и передали в национальный парк "Хвалынский" для необходимого ухода. В отношении мужчины проводится проверка. Ему может грозить наказание до семи лет лишения свободы по уголовной статье о контрабанде особо ценных диких животных.