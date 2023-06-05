5 июня, 10:25

Пограничники в Саратовской области задержали иностранца за попытку ввоза птенцов орла

Птиц передали в национальный парк "Хвалынский"

САРАТОВ, 5 июня. /ТАСС/. Пограничники в Саратовской области на участке российско-казахстанской границы задержали иностранца, который пытался незаконно перевезти краснокнижных птенцов степного орла. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ по Саратовской и Самарской областям.

Злоумышленника остановили на пункте пропуска "Озинки" на границе России и Казахстана. "В ходе осуществления пограничного контроля грузового транспортного средства MAN, следовавшего на въезд в Российскую Федерацию под управлением иностранного гражданина 1997 года рождения, обнаружены трое птенцов степного орла. Данный вид птиц отнесен к особо ценным диким животным, занесенным в Красную книгу России", - сообщили в управлении.

Птенцов изъяли и передали в национальный парк "Хвалынский" для необходимого ухода. В отношении мужчины проводится проверка. Ему может грозить наказание до семи лет лишения свободы по уголовной статье о контрабанде особо ценных диких животных. 

Теги:
РоссияСаратовская область
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