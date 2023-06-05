Губернатор Ульяновской области сообщил о 22 случаях отравления сидром в регионе

Умерли восемь человек

УЛЬЯНОВСК, 5 июня. /ТАСС/. В Ульяновской области зафиксировали 22 случая отравления сидром, восемь человек умерли. Об этом губернатор региона Алексей Русских написал в понедельник в своем Telegram-канале.

"По последним оперативным данным, от отравления суррогатным сидром пострадали 22 жителя региона, из них 8 умерли, остальным наши врачи оказывают всю необходимую помощь. Пострадали жители Димитровграда и Ульяновска", - написал он.

Русских призвал всех предпринимателей области срочно прекратить продажу алкогольсодержащего сидра в точках оптово-розничной продажи и общепита. "По предварительный информации правоохранительных органов, люди отравились напитком "Мистер сидр", который был произведен в Самарской области. Продавался напиток на розлив, в регион его привезли в 30-литровых кегах", - уточнил он.

Губернатор добавил, что правоохранительные органы занимаются изъятием продукции на территории региона. "Прошу провести все эти мероприятия максимально оперативно, а предпринимателям в превентивном порядке прекратить продажу подобной продукции. Наши медики и социальные службы продолжают оказывать всю необходимую помощь пострадавшим", - подчеркнул Русских.

Ранее управление Роспотребнадзора по Ульяновской области сообщало о 14 отравившихся сидром в Димитровграде и Ульяновске, восемь из которых умерли. По информации пресс-службы управления МВД России по региону, полиция изъяла 193 кеги объемом сидра по 30 л каждая. При проведении проверки выяснилось, что во время последних закупок 31 мая и 1 июня отсутствовали документы, подтверждающие качество алкоголя. Продажу сидра на территории Димитровграда прекратили во всех торговых точках.

Возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц". Следственные органы СК России по Ульяновской области задержали индивидуального предпринимателя из Самарской области, подозреваемого в изготовлении опасной продукции.