СК возбудил дело из-за сноса исторического здания в Санкт-Петербурге

Рабочие произвели демонтаж "Дома для служащих Невской писчебумажной фабрики "Братья Варгунины" на Октябрьской набережной

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Санкт-Петербурге по факту сноса объекта культурного наследия "Дом для служащих Невской писчебумажной фабрики "Братья Варгунины". Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ГСУ СК РФ по городу.

"В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту сноса исторического здания. Следственным отделом по Невскому району Главного следственного управления СК РФ по г. Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 3 июня работники одной из организаций города нарушили требования ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ" и предостережение комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры города о недопустимости нарушения обязательных требований. Рабочие произвели демонтаж "Дома для служащих Невской писчебумажной фабрики "Братья Варгунины" на Октябрьской набережной, имеющего признаки объекта культурного наследия.

На данный момент следователи и сотрудники МВД выясняют обстоятельства произошедшего, проводят обыски в офисе организации.

Ранее в местных СМИ появились кадры активистов, на которых видно, как спецтехника разбирает здание, предположительно, 1840 года постройки. Впервые информация о возможном демонтаже появилась, по данным активистов, в январе 2023 года.

Предприятие Невская писчебумажная фабрика товарищества братьев Варгуниных на Октябрьской набережной, 54 возникло в XIX веке. В советские годы оно было известно как Фабрика им. Володарского и Ленинградская бумажная фабрика №2. Административное здание в 2001 году было включено в перечень вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность. С апреля 2009 года оно является объектом культурного наследия регионального значения.