В больницах остаются 14 пострадавших при обрушении трибун в Ростове-на-Дону

По данным министерства региональной политики и массовых коммуникаций, медики отмечают положительную динамику у всех пациентов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 июня. /ТАСС/. В больницах остаются 14 пострадавших при обрушении трибун на гребном канале в Ростове-на-Дону, сообщили в понедельник в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.

"В настоящее время в стационарах лечебных учреждений области остаются семь мальчиков, пострадавших на гребном канале "Дон". Их состояние оценивается как удовлетворительное. Пятеро взрослых пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести, еще двое - в удовлетворительном", - говорится в сообщении.

По данным властей, врачи отмечают положительную динамику у всех пациентов.

30 мая в Ростов-на-Дону из-за проливных дождей и сильного ветра произошло несколько происшествий, в числе которых обрушение трибун для зрителей на гребном канале "Дон". В результате инцидента погибла женщина и пострадали 36 человек, в том числе дети. Одного ребенка направили на лечение в Москву, еще 10 человек выписали из больниц региона 2 июня.

По факту происшествия на Гребном канале возбудили два уголовных дела - о выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ) и халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ).