Пассажир выжил после падения на жесткий путь на станции метро "Речной вокзал" в Москве

Упавшего пассажира направили в медицинское учреждение

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Пассажир выжил после падения на жесткий путь на станции "Речной вокзал" Замоскворецкой линии Московского метрополитена. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"На станции "Речной вокзал" произошло падение человека на жесткий путь. В настоящее время упавший пассажир направлен в медицинское учреждение", - сказал собеседник агентства.

Ранее на северном участке зеленой линии метро были временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути. Позже там добавили, что движение восстановлено и введено в график.