Экс-мэр Элисты и бывший депутат горсобрания получили 11 и 9 лет колонии строгого режима

Экс-руководителя аппарата элистинского городского собрания приговорили к штрафу 3,8 млн рублей

ЭЛИСТА, 5 июня. /ТАСС/. Элистинский городской суд Республики Калмыкия в понедельник признал виновными в получении взятки в составе группы лиц по предварительному сговору в крупном размере экс-главу Элисты Вячеслава Намруева, экс-депутата элистинского горсобрания Игоря Мальмакова и экс-руководителя аппарата элистинского городского собрания Оксану Арясову. Ранее вынесенное судом наказание им ужесточено: первые двое приговорены к 11 и 9 годам колонии строгого режима соответственно, Арясова - к штрафу 3,8 млн рублей, сообщила пресс-служба следственного управления СК России по республике.

"В зависимости от роли каждого бывшие должностные лица признаны виновными в совершении двух эпизодов преступления по пунктам "а", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в составе группы лиц по предварительному сговору в крупном размере), также бывший глава Элисты - по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере). Приговором суда бывшему главе Элисты назначено наказание в виде лишения свободы сроком 11 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, бывшему депутату элистинского городского собрания - в виде лишения свободы сроком 9 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, бывшему руководителю аппарата элистинского городского собрания - в виде штрафа в размере 3 800 000 рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что также всем троим назначено дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на госслужбе и в органах местного самоуправления сроком на 5 лет.

Следствием и судом установлено, что чиновники объединились в организованную преступную группу для совершения нескольких преступлений - систематического получения взяток в обмен на оказание содействия юридическим и физическим лицам при решении вопроса об изменении категории земель. Кроме того, экс-глава Элисты организовал отчуждение по заниженной стоимости находящегося в муниципальной собственности автомобиля, причинив ущерб 110 тыс. рублей. Для возмещения причиненного ущерба следователем был наложен арест на банковские счета и имущество фигурантов.

Ранее сообщалось, что уголовное дело в отношении трех чиновников было возбуждено в ноябре 2019 года. Намруева арестовали, Мальмакова поместили под домашний арест. В мае 2022 года Элистинский городской суд признал их виновными в мошенничестве, приговорив Намруева к двум годам колонии общего режима, Мальмакова - к 1,5 года колонии общего режима, Арясову - к 1,5 года условно. Приговор был обжалован и отправлен на новое рассмотрение.