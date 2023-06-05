ВСУ второй раз за день нанесли удар по Петровскому району Донецка из РСЗО

Было выпущено шесть снарядов

ДОНЕЦК, 5 июня. /ТАСС/. Подразделения украинской армии второй раз за день нанесли удар по Петровскому району Донецка с применением реактивных систем залпового огня (РСЗО), выпустив по нему шесть снарядов. Об этом свидетельствуют данные представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС) по направлению <...> Донецка (Петровский район), выпущено шесть ракет из РСЗО", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

Тремя часами ранее по этому же району города украинские военные выпустили еще 10 снарядов из РСЗО. Ночью под ударом из РСЗО оказался Киевский район, по нему было выпущено четыре ракеты.