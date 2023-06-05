Что известно о массовом отравлении сидром в регионах России

По меньшей мере девять человек умерли в результате отравления суррогатным сидром в Ульяновской области. Кроме того, две женщины погибли в Самарской области, сообщается о двух пострадавших в Удмуртии. По предварительным данным, причиной ЧП стал напиток "Мистер сидр", произведенный в Самаре.
ТАСС собрал последнюю информацию о произошедшем.
Обстоятельства ЧП
- В Димитровграде Ульяновской области умерли девять человек.
- Глава региона Алексей Русских заявил о 22 случаях отравления. По его словам, они зафиксированы в Димитровграде и Ульяновске.
- Глава Димитровграда Андрей Большаков написал, что шесть пострадавших в городе доставлены в реанимацию.
- В Новокуйбышевске Самарской области умерли две женщины.
- В Удмуртии зафиксировали два случая отравления. Состояние пострадавших мужчины и женщины оценивается как критическое.
- Первые пострадавшие обратились за помощью с 3 по 5 июня - их госпитализировали с диагнозом "отравление неустановленным веществом".
Причина ЧП
- По данным следствия, все отравившиеся пили напиток "Мистер сидр", который поставлял предприниматель из Красноглинского района Самары. Люди могли приобрести его в розлив в сетях "Территория пива" и "Бир хаус".
- Власти официально не сообщали, какое вещество, содержащееся в сидре, могло привести к отравлению.
Расследование
- Возбуждены дела по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц).
- Следователи задержали индивидуального предпринимателя, который поставлял продукцию.
- На предприятии, где производят напиток, проводят следственные действия.
- Полиция изъяла порядка 6 тыс. л сидра в Ульяновской области. Назначено проведение физико-химического исследования изъятой продукции. Как отметили в региональном управлении МВД, во время последних закупок 31 мая и 1 июня "на алкоголь были переданы только товарно-транспортные накладные без документов, подтверждающих качество".
- Роспотребнадзор начал расследование случаев отравления.
Реакция властей
- Власти Димитровграда пообещали семьям умерших поддержку совместно с Минсоцзащиты региона.
- Ульяновский губернатор призвал срочно прекратить в регионе продажу сидра. На территории Димитровграда его реализация уже прекращена.
- Власти Самарской области также попросили жителей сообщать о местах продажи напитка "Мистер сидр", не покупать и не употреблять его.