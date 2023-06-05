5 июня, 11:22,
обновлено 5 июня, 11:45
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Что известно о массовом отравлении сидром в регионах России

Пресс-служба УМВД России по Ульяновской области / ТАСС
© Пресс-служба УМВД России по Ульяновской области / ТАСС

По меньшей мере девять человек умерли в результате отравления суррогатным сидром в Ульяновской области. Кроме того, две женщины погибли в Самарской области, сообщается о двух пострадавших в Удмуртии. По предварительным данным, причиной ЧП стал напиток "Мистер сидр", произведенный в Самаре.

ТАСС собрал последнюю информацию о произошедшем.

Обстоятельства ЧП

  • В Димитровграде Ульяновской области умерли девять человек.
  • Глава региона Алексей Русских заявил о 22 случаях отравления. По его словам, они зафиксированы в Димитровграде и Ульяновске.
  • Глава Димитровграда Андрей Большаков написал, что шесть пострадавших в городе доставлены в реанимацию.
  • В Новокуйбышевске Самарской области умерли две женщины.
  • В Удмуртии зафиксировали два случая отравления. Состояние пострадавших мужчины и женщины оценивается как критическое.
  • Первые пострадавшие обратились за помощью с 3 по 5 июня - их ​​​​​​госпитализировали с диагнозом "отравление неустановленным веществом".

Причина ЧП

  • По данным следствия, все отравившиеся пили напиток "Мистер сидр", который поставлял предприниматель из Красноглинского района Самары. Люди могли приобрести его в розлив в сетях "Территория пива" и "Бир хаус".
  • Власти официально не сообщали, какое вещество, содержащееся в сидре, могло привести к отравлению.

Расследование

  • Возбуждены дела по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц).
  • Следователи задержали индивидуального предпринимателя, который поставлял продукцию.
  • На предприятии, где производят напиток, проводят следственные действия.
  • Полиция изъяла порядка 6 тыс. л сидра в Ульяновской области. Назначено проведение физико-химического исследования изъятой продукции. Как отметили в региональном управлении МВД, во время последних закупок 31 мая и 1 июня "на алкоголь были переданы только товарно-транспортные накладные без документов, подтверждающих качество".
  • Роспотребнадзор начал расследование случаев отравления.

Реакция властей

  • Власти Димитровграда пообещали семьям умерших поддержку совместно с Минсоцзащиты региона. 
  • Ульяновский губернатор призвал срочно прекратить в регионе продажу сидра. На территории Димитровграда его реализация уже прекращена.
  •  Власти Самарской области также попросили жителей сообщать о местах продажи напитка "Мистер сидр", не покупать и не употреблять его.
 
Теги:
Русских, Алексей ЮрьевичУльяновская областьСамарская область
© Информационное агентство ТАСС
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