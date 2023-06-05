В больнице Белгорода остаются более 30 пострадавших при обстрелах региона

По словам главврача больницы №2 Романа Проценко, один из пациентов находится в тяжелом состоянии

БЕЛГОРОД, 5 июня. /ТАСС/. Более 30 пострадавших в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины Белгородской области остаются на стационарном лечении в больнице №2 столицы региона. Об этом в понедельник сообщил журналистам главврач больницы Роман Проценко.

"Всего в настоящий момент в нашей больнице проходят лечение 32 человека, пострадавших при минно-взрывных травмах. Один из них находится в тяжелом состоянии в отделении реанимации. Это все пострадавшие за последнюю неделю, начиная с обстрела Грайворона, Шебекина, Безлюдовки, Новой Таволжанки. Все - минно-взрывные травмы, достаточно тяжелые - у всех осколочные ранения, тяжелые сочетанные ранения и конечностей, и грудной клетки, ранения брюшной полости, контузии", - сказал Проценко.

По его словам, за прошедшие выходные, 3 и 4 июня, в больницу поступило шестеро пострадавших при обстрелах Шебекино, а также сел Новая Таволжанка и Безлюдовка Шебекинского округа. "Состояние их средней тяжести, им оказана вся необходимая помощь, получают лечение", - сказал Проценко.

В результате обстрела 3 июня села Безлюдовка Шебекинского округа получил ранение заведующий отделением травматологии и ортопедии Белгородской детской областной клинической больницы Сергей Извеков, который поехал помогать жителям сел. У него диагностировали травмы локтевого сустава и грудной клетки. "Произошел прилет. В районе Безлюдовки находился, где оставались люди. Это дачный массив, там три дня не было света. Поехал туда, приехал, не успел пройти 15 минут, как рядом со мной практически произошел взрыв. Что это было, сказать практически невозможно", - рассказал журналистам Извеков.

По словам врача, после ранения, полученного в результате обстрела, он смог самостоятельно выехать из Безлюдовки. "Сел в машину, доехал до трассы шебекинской, там уже плохо помню, что происходило. Практически потерял сознание. Подъехали полицейские, доставили сюда [в городскую больницу №2 Белгорода]", - рассказал он.