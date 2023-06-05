В Рязани в ДТП с машиной скорой помощи пострадали четыре человека

Проводится проверка

ТАСС, 5 июня. ДТП с участием машины скорой помощи произошло в Рязани, пострадали четыре человека. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

"В понедельник примерно в 10:00 в городе Рязани вблизи дома №51/2 по Московскому шоссе, по предварительной информации, произошло столкновение автомобиля "Газель" и автомобиля ГАЗ скорой медицинской помощи под управлением 59-летнего водителя", - сказали в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что в результате происшествия водитель скорой помощи, а также 52-летний и 75-летний пассажиры получили травмы. Кроме того, пострадала пассажирка автомобиля "Газель", ее личность устанавливается. "Пострадавшим оказана медицинская помощь", - добавили в пресс-службе.

Машина скорой помощи двигалась с включенными спецсигналами. "Проводится проверка. Не месте работают сотрудники полиции", - сообщили в ведомстве.