На Запорожье сообщили об обстреле Михайловки из тяжелого вооружения ВСУ

По предварительным данным, пострадавших нет

МЕЛИТОПОЛЬ, 5 июня. /ТАСС/. Подразделения украинской армии в понедельник открыли огонь по поселку Михайловка в Запорожской области из тяжелых видов вооружения. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Михайловка под огнем боевиков ВСУ (Вооруженных сил Украины). Нацисты наносят удары по этому поселку в Запорожской области из тяжелых видов вооружения. Информация о разрушениях и пострадавших на данный момент отсутствует", - написал он в своем Telegram-канале.

Тем временем, как сообщили в оперативных службах региона, под огонь попало здание школы.

"В Михайловке обстрелу со стороны ВСУ подверглась школа. <...> Прилеты зафиксированы в районе школы. В здании выбиты стекла. Предварительно, пострадавших нет", - сообщили в оперативных службах.