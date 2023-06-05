5 июня, 11:14,
обновлено 5 июня, 11:33

В Удмуртии зафиксировали два случая отравления сидром

Станислав Красильников/ ТАСС, архив
© Станислав Красильников/ ТАСС, архив

Пострадавшие находятся в критическом состоянии

ТАСС, 5 июня. Два человека отравились сидром в Удмуртии, сообщила в понедельник в своем Telegram-канале зампред правительства региона Эльвира Пинчук.

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"Два случая отравления сидром зафиксированы в Удмуртии. 20-летний юноша и 34-летняя женщина поступили в токсикологическое отделение ГКБ №6 в течение суток. Оба пациента, к сожалению, находятся в критическом состоянии", - написала Пинчук.

По ее словам, сотрудники токсикологического отделения готовы к возможному поступлению новых пострадавших, в наличии есть все необходимые лекарства, при необходимости в больнице развернут дополнительные койки.

Ранее в Ульяновской области сидром отравились 22 человека, из них 9 умерли. В Самарской области после употребления напитка умерли две женщины.
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Теги:
РоссияУдмуртия
© Информационное агентство ТАСС
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