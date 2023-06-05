Самарская полиция проверяет транспорт для пресечения провоза контрафактного алкоголя

В регионе также проверяют торговые точки

САМАРА, 5 июня. /ТАСС/. Полиция выставила патрули на дорогах Самарской области и проверяет транспорт для пресечения провоза контрафактного алкоголя после отравления сидром в Ульяновской и Самарской областях. Об этом сообщается на сайте "МВД-медиа".

"Для пресечения попыток провоза контрафактной продукции на дорогах области выставлены патрули, экипажами ГИБДД проводится проверка автотранспорта. Оперативными сотрудниками устанавливаются обстоятельства и лица, причастные к изготовлению контрафактного алкоголя. Вся изымаемая продукция направляется на экспертизу", - говорится в сообщении.

Сейчас сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ГУ МВД России с другими сотрудниками МВД проводят проверку всех торговых точек и мест складирования алкогольной продукции в Самарской области.