5 июня, 11:35

Самарская полиция проверяет транспорт для пресечения провоза контрафактного алкоголя

Комментарий начальника ОИОС УМВД России по Самарской области Сергея Гольдштейна
© МВД России

В регионе также проверяют торговые точки

САМАРА, 5 июня. /ТАСС/. Полиция выставила патрули на дорогах Самарской области и проверяет транспорт для пресечения провоза контрафактного алкоголя после отравления сидром в Ульяновской и Самарской областях. Об этом сообщается на сайте "МВД-медиа".

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"Для пресечения попыток провоза контрафактной продукции на дорогах области выставлены патрули, экипажами ГИБДД проводится проверка автотранспорта. Оперативными сотрудниками устанавливаются обстоятельства и лица, причастные к изготовлению контрафактного алкоголя. Вся изымаемая продукция направляется на экспертизу", - говорится в сообщении.

Сейчас сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ГУ МВД России с другими сотрудниками МВД проводят проверку всех торговых точек и мест складирования алкогольной продукции в Самарской области. 

Теги:
РоссияСамарская область
© Информационное агентство ТАСС
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