В ЛНР сообщили, что ВСУ обстреляли Кременную и Лисичанск, предположительно, из HIMARS

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что официальное подтверждение данных об обстрелах населенных пунктов следует ждать от Следственного комитета РФ или городских мэрий

ЛУГАНСК, 5 июня. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли в понедельник города Кременная и Лисичанск в ЛНР, предположительно, из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом ТАСС сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"Поступила информация, что сегодня был обстрелян город Кременная. Предположительно, обстрел велся из РСЗО американского производства HIMARS, но информация еще не подтверждена. <…> Также подобного рода информация поступает из населенного пункта Лисичанск. Тоже сейчас информация уточняется", - сказал он.

Марочко отметил, что ввиду прекращения работы представительства республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, официальное подтверждение данных об обстрелах населенных пунктов следует ждать от Следственного комитета РФ или городских мэрий.

Ранее мэр Первомайска Сергей Колягин сообщил, что украинские войска в ночь на понедельник открыли огонь по городу Первомайску и поселку Молодежное, предположительно с применением РСЗО HIMARS.