В Приамурье возбудили уголовное дело в отношении судьи турнира по ММА, где погиб подросток

По версии следствия, он допустил к бою двух человек без боксерских шлемов открытого типа

ТАСС, 5 июня. Сотрудники СК России возбудили уголовное дело в отношении судьи прошедших в Белогорске соревнований по смешанным единоборствам (ММА), где после удара в голову погиб несовершеннолетний спортсмен. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба следственного управления СК России по Амурской области.

"Следственным отделом по Белогорску следственного управления СК России по Амурской области возбуждено уголовное дело в отношении судьи спортивных соревнований, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении.

По версии следствия, во время соревнований по смешанным единоборствам подозреваемый допустил к проведению боя двоих несовершеннолетних без боксерских шлемов открытого типа. Такие шлемы являются обязательными в возрастной группе 16-17 лет. В результате поединка 16-летний спортсмен получил травму, несовместимую с жизнью.

Турнир проходил 4 июня в Белогорске. Глава города Станислав Мелюков в своем Telegram-канале написал, что во время одного из поединков 16-летний представитель Архаринского округа получил удар в голову, а позже скончался в реанимации. Как сообщил Мелюков, при проведении соревнований были соблюдены все необходимые юридические процедуры - положение об Открытом кубке "Спорт клуба Родина", согласие родителей на участие несовершеннолетнего, допущенный состав участников.

4 июня в Союзе ММА России сообщили, что организация выясняет обстоятельства смерти 16-летнего участника турнира.