5 июня, 12:08,
обновлено 5 июня, 12:23
Военная операция на Украине

В ДНР сообщили о гибели женщины в поселке Ольгинка при обстреле ВСУ

Иван Ноябрев/ ТАСС, архив
© Иван Ноябрев/ ТАСС, архив

В Волновахе при украинском обстреле ранения получил мужчина

ДОНЕЦК, 5 июня. /ТАСС/. Жительница поселка Ольгинка в ДНР погибла в результате удара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом свидетельствуют данные представительства республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

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"В населенном пункте Ольгинка (Волновахский район) на улице Комсомольской, 52, погибла женщина 1937 года рождения", - сообщается в Telegram-канале представительства.

Как проинформировали в республике, в Волновахе при обстреле со стороны украинских военных ранения получил мужчина.

По данным представительства, повреждения получили ясли-сад, школа, газопровод и жилые дома. Кроме того, в Петровском районе Донецка были обнаружены запрещенные противопехотные мины ПФМ-1 "Лепесток". 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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