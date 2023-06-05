В ДНР сообщили о гибели женщины в поселке Ольгинка при обстреле ВСУ

В Волновахе при украинском обстреле ранения получил мужчина

ДОНЕЦК, 5 июня. /ТАСС/. Жительница поселка Ольгинка в ДНР погибла в результате удара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом свидетельствуют данные представительства республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"В населенном пункте Ольгинка (Волновахский район) на улице Комсомольской, 52, погибла женщина 1937 года рождения", - сообщается в Telegram-канале представительства.

Как проинформировали в республике, в Волновахе при обстреле со стороны украинских военных ранения получил мужчина.

По данным представительства, повреждения получили ясли-сад, школа, газопровод и жилые дома. Кроме того, в Петровском районе Донецка были обнаружены запрещенные противопехотные мины ПФМ-1 "Лепесток".