Суд взыскал более 81 млн рублей с двух жителей Севастополя за незаконную добычу гальки

Также каждому из обвиняемых назначен штраф в размере 450 тыс. рублей

СЕВАСТОПОЛЬ, 5 июня. /ТАСС/. Районный суд Севастополя постановил взыскать с двух местных жителей почти 81 млн рублей за незаконную добычу гальки на земельном участке в Языковой балке под видом противооползневых мероприятий, сообщили в Telegram-канале городской прокуратуры. Также каждому из обвиняемых назначен штраф в размере 450 тыс. рублей.

"Нахимовский районный суд назначил виновным наказание в виде штрафа в размере 450 тыс. рублей каждому. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск правительства Севастополя о взыскании с виновных материального ущерба, причиненного преступлением, в размере почти 81 млн рублей", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что осужденные, не имея лицензии, с апреля по ноябрь 2019 года осуществляли добычу гальки, которую продавали по заниженной цене. Земляные работы на участке сельскохозназначения осуществлялись под видом противооползневых работ. Всего было незаконно добыто более 54 тыс. тонн гальки, чем причинен ущерб городу в размере почти 81 млн рублей. Доход от противоправной деятельности осужденных составил более 3 млн рублей.

Жители признаны виновными по п. "а" ч. 2 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство, т. е. осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, если это деяние причинило крупный ущерб государству и сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, совершенное организованной группой). Как сообщается, в ходе следствия на объекты недвижимости, транспортные средства, спецтехнику и иное имущество одного из обвиняемых был наложен арест.