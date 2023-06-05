5 июня, 12:41

В Нигерии бандиты совершили рейд в штате Сокото и убили свыше 30 человек

Преступники использовали два десятка мотоциклов

ПРЕТОРИЯ, 5 июня. /ТАСС/. По меньшей мере 30 человек убиты бандитами на северо-западе Нигерии, преступники использовали два десятка мотоциклов. Об этом сообщил в понедельник представитель полиции штата Сокото Ахмад Руфаи.

"Группа бандитов на 20 мотоциклах совершила 3 июня рейд в районе Тангаза, атаковав шесть деревень", - приводит его слова Agence France-Presse (AFP). Бандиты занимались грабежами.

В свою очередь местные жители заявили AFP, что от рук нападавших погибли 36 человек. Они утверждают, что бандиты занимались в районе рэкетом.

Со своей стороны нигерийская газета Punch сообщила в понедельник, что 3 июня в штате Сокото бандиты убили 50 человек в шести деревнях, еще 31 житель погиб от их рук в двух деревнях соседнего штата Замфара. 

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