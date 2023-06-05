Жителя Читы, удерживавшего в заложниках ребенка, приговорили к пяти годам лишения свободы

ЧП произошло 30 апреля 2022 года

ТАСС, 5 июня. Житель Читы Алексей Докин признан виновным в незаконном лишении свободы малолетнего, угрозе убийством и незаконном обороте оружия. По приговору суда он проведет пять лет в колонии-поселении, сообщили в следственном управлении СК России по Забайкальскому краю.

"30 апреля 2022 года обвиняемый в течение нескольких часов, угрожая обрезом охотничьего ружья, удерживал в одной из квартир жилого дома в Чите малолетнего ребенка", - говорится в сообщении.

Ребенок в результате не пострадал, мужчину задержали сотрудники Росгвардии. Незадолго до того, как взять мальчика в заложники, Докин поссорился со своей женой, угрожал ей убийством, замахнувшись на женщину ножом. В 2008 году он нашел в Чернышевском районе гладкоствольное оружие ТОЗ, от которого отпилил приклад. Обрез охотничьего ружья мужчина незаконно хранил и перевез в Читу.

Докин признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством), п. "г", "д" ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы, совершенное с применением оружия, в отношении заведомо несовершеннолетнего).