Экс-главу района Адыгеи приговорили к штрафу за превышение должностных полномочий

Сумма штрафа составила 100 тыс. рублей

МАЙКОП, 5 июня. /ТАСС/. Гиагинский районный суд Республики Адыгея признал виновным бывшего главу администрации муниципального образования "Гиагинский район" в превышении полномочий и нарушении правил обращения с экологически опасными отходами. Бывший чиновник приговорен к штрафу в размере 100 тыс. рублей, сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

Ранее со ссылкой на следственное управление СК РФ по Адыгее сообщалось, что по материалам, поступившим из УФСБ России по республике, 29 октября 2020 года следователь возбудил уголовное дело в отношении Александра Бутусова по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По данным следствия, чиновник, чтобы избежать административной ответственности за неисполнение судебного решения о рекультивации несанкционированной свалки коммунальных отходов вблизи станицы Гиагинской, дал незаконное указание подчиненным захоронить их на землях сельхозназначения. Второе дело по факту превышения должностных полномочий в отношении Бутусова возбудили в марте 2021 года.

"Гиагинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего главы администрации муниципального образования "Гиагинский район". Он признан виновным по ч. 1 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов), ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Суд согласился с позицией гособвинения о виновности подсудимого. По ч. 1 ст. 247 УК РФ он признан виновным и освобожден от наказания в связи с истечением срока давности совершения преступления, а по ч. 2 ст. 286 УК РФ ему назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Вину подсудимый не признал, уточнили ТАСС в пресс-службе прокуратуры.

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике, следствием и судом установлено, что экс-руководитель района с целью избежать административной ответственности за неисполнение судебного решения о рекультивации несанкционированной свалки коммунальных отходов вблизи станицы Гиагинской весной 2019 года организовал захоронение этих опасных отходов на землях сельскохозяйственного назначения. После этого, осознавая, что земельный участок загрязнен химическими веществами, предоставил его в аренду жительнице района. Незаконные действия чиновника повлекли загрязнение почвы химически вредными веществами, экологические потери превысили 3,3 млн рублей.