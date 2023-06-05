В ДТП в Тюменской области пострадали шесть человек

Среди травированных есть дети

ТЮМЕНЬ, 5 июня. /ТАСС/. Шесть человек, среди которых четверо детей, пострадали в ДТП на 175-м километре автодороги Шадринск-Ялуторовск в Тюменской области. Об этом сообщили в УГИБДД по региону.

"Шесть человек, в том числе четверо детей, пострадали в ДТП на 175-м километре автодороги Шадринск-Ялуторовск. Предварительно, здесь столкнулись Renault и Lada Vesta, ехавшие в попутном направлении. Один из водителей пошел на обгон, второй поворачивал. От удара машины разбросало по кюветам. Движение на региональной автодороге не затруднено", - говорится в сообщении.

На место аварии выехал врио начальника отдела ГИБДД "Ялуторовский" Николай Паутов. Обстоятельства ДТП устанавливаются.