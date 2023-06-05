В Петербурге возбудили уголовное дело после убийства мужчины на стройплощадке

По данным местных СМИ, убили руководителя одной из строительных компаний

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по факту убийства мужчины на территории одного из строительных объектов, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по городу.

"Главным следственным управлением Следственного комитета России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ "Убийство", по факту обнаружения утром 5 июня 2023 года на территории одного из строительных объектов, расположенных в Приморском районе города, тела мужчины, 1975 года рождения, с множественными огнестрельными ранениями", - говорится в сообщении.

Следователи совместно со следователями-криминалистами ГСУ СК РФ по Петербургу, сотрудниками регионального управления МВД при участии судебно-медицинского эксперта проводят осмотр места происшествия в Приморском районе.

По данным местных СМИ, убили, предположительно, генерального директора одной из строительных компаний. Издания также пишут, что нападавших могло быть несколько.