Число умерших от отравления контрафактным сидром в Ульяновской области выросло до 16

Общее число отравившихся достигло 35

УЛЬЯНОВСК, 5 июня. /ТАСС/. Шестнадцать человек умерли от отравления контрафактным сидром в Ульяновской области, общее число отравившихся достигло 35.

Об этом сообщил губернатор региона Алексей Русских.

"По последней информации, пострадало 35 человек: 25 - в Димитровграде, 9 - в Ульяновске, 1 - в Новой Малыкле. 16 человек скончалось, 14 пациентов находятся в стационаре ФМБА России в Димитровграде, 3 [человека] - в Ульяновском областном клиническом центре специализированных видов медицинской помощи, 1 человек - в Ульяновской областной клинической больнице, еще 1 - в ЦК МСЧ (Центральной клинической медико-санитарной части имени В. А. Егорова - прим. ТАСС)", - написал он в своем Telegram-канале.

Русских добавил, что Минздрав региона разослал специальные инструкции для экипажей скорой помощи при обнаружении пациентов с отравлениями любой этимологии. В стационарах области созданы резервные терапевтические, гемодиализные и реанимационные койки.

"В ЦГКБ (Центральной городской клинической больнице - прим. ТАСС) - 20 терапевтических и 5 реанимационных [коек], в димитровградском стационаре ФМБА России - 20 терапевтических и 3 реанимационные койки, в центре специализированных видов медицинской помощи - 10 коек на базе профильного токсикологического отделения", - уточнил губернатор.

По информации главы региона, усилено дежурство в профильных стационарах. К приему пациентов полностью подготовлено токсикологическое отделение Ульяновского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи. "Всем родственникам погибших и пострадавших будет оказана материальная и психологическая помощь. Соответствующие указания даны органам социальной защиты", - подчеркнул Русских.

Губернатор также добавил, что, по имеющейся информации, среди пострадавших есть несовершеннолетняя девушка. "Правоохранителям предстоит выяснить, как она приобрела алкогольсодержащий напиток. Направил предложение руководителям муниципалитетов, чтобы народные дружины с приглашением общественности и сотрудников МВД провели профилактические рейды по всем пунктам продажи алкоголя, начиная с так называемых "разливаек", - написал глава региона.