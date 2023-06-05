В Мурманске эвакуировали жильцов дома из-за пожара в подъезде

По данным регионального УМВД, произошло возгорание перегородки в тамбуре

МУРМАНСК, 5 июня. /ТАСС/. Эвакуацию 13 жителей жилого дома в Мурманске провели в связи с пожаром в подъезде и сильным задымлением, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по Мурманской области. Первоначальная информация из соцсетей и Telegram-каналов о взрыве или хлопке не подтвердилась, отметили в ведомстве.

"Взрыв не подтвердился. Сгорела перегородка в тамбуре в подъезде. Эвакуированы 13 жителей дома в связи с сильным задымлением", - сообщили в УМВД.

На месте работают сотрудники полиции и МЧС.Как сообщили ТАСС в пресс-службе главного управления МЧС России по региону, в 15:05 мск поступило сообщение о возгорании в подъезде жилого дома. На месте работали два пожарно-спасательных подразделения в количестве 10 человек, привлекли три единицы техники.

"Из подъезда эвакуировано 15 человек, пострадавших нет. Горела дверь в тамбур и в самом помещении тамбура. Возгорание ликвидировано до прибытия пожарных подручными средствами. Пожарно-спасательными подразделениями по прибытии проводилось дымоудаление. Площадь пожара - 20 кв. м. Причина пожара устанавливается", - добавили в ГУ МЧС.