5 июня, 13:27,
обновлено 5 июня, 13:48

Пожар на подстанции привел к нарушению электроснабжения трех районов Алтайского края

При ЧП никто не пострадал

ТАСС, 5 июня. Пожар на подстанции Смазнево в Алтайском крае нарушил электроснабжение трех районов Алтайского края. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе компании "Россети Сибирь".

"Пожар на подстанции сторонней организации привел к нарушению электроснабжения в Заринском, Залесовском и Кытмановском районах Алтайского края. Четыре подстанции филиала "Алтайэнерго", запитанные от этого объекта, отключены, пока не завершится тушение пожара и ликвидация последствий", - говорится в сообщении.

В ГУ МЧС по региону уточнили, что произошло возгорание транформаторного масла в результате разгерметизации резервуара. Пострадавших нет, отметили в ведомстве и добавили, что к месту следует пожарный поезд. Всего в ликвидации возгорания задействовали 14 человек личного состава и 5 автоцистерн. Силами бригад энергетиков проводятся переподключения абонентов Залесовского, Заринского и Кытмановского районов.

Ранее стало известно, что электричество отключилось во всем Залесовском районе, об этом сообщал его глава Александр Пластеев. "Аварийно отключилось энергоснабжение по всему Залесовскому [муниципальному] округу. Сейчас тушат пожар на подстанции, после этого перейдут на резерв", - отмечал он.  

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РоссияАлтайский край
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