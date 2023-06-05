Никулинский суд, где слушают дело следователя МВД о вымогательстве биткойнов, эвакуировали

Сообщения с угрозой взрыва также поступили в Хорошевский и Чертановский суды и там объявлена экстренная эвакуация

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Анонимное сообщение об угрозе взрыва поступило в Никулинский суд Москвы, где в понедельник должно было состояться заседание по иску Генпрокуратуры к бывшему начальнику следственного отдела по Тверскому ОМВД Марату Тамбиеву о вымогательстве 1 тыс. биткойнов у хакерской группировки Infraud Organization. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"В суд поступило сообщение из районного ОВД о том, что неизвестный сообщил в полицию о "минировании" здания. Посетители и сотрудники суда в настоящий момент эвакуированы. На место прибывают сотрудники экстренных служб для проверки сообщения о "минировании", - сказали в суде.

В Мосгорсуде ТАСС сообщили, что сообщения с угрозой взрыва также поступили в Хорошевский и Чертановский суды и там объявлена экстренная эвакуация.

Тамбиев, который расследовал дело членов Infraud Organization, начал вымогать у обвиняемых биткойны, которые те получили в результате противоправной деятельности. Хакеры обратились в ФСБ и Тамбиев был задержан. В настоящее время Генпрокуратура подала иск в суд о взыскании биткойнов, которые экс-следователь получил от хакеров. В отношении Тамбиева возбуждено дело о взятке.

В марте Таганский районный суд Москвы приговорил членов Infraud Organization Бергмана Марка к 3,5 года условно, с испытательным сроком в течение 3,5 года; Бергмана Константина - к 3 годам условно, с испытательным сроком на 3 года; Самокутяева Кирилла - к 3 годам условно с испытательным сроком в течение трех лет, Новака Андрея - к 2,5 года условно с испытательным сроком в течение 2 лет и 6 месяцев. Он признаны виновными по ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой). Им грозило до 7 лет колонии. Однако подсудимые полностью признали вину, что было учтено как смягчающее обстоятельство.

Согласно обвинительному заключению, Бергманы не позднее 2012 года создали торговую онлайн-площадку unicvv.ru, где любой зарегистрировавшийся пользователь, пополнив баланс своего аккаунта, мог приобрести похищенные данные банковских карт и иностранных номеров социального страхования. Вскоре к ним примкнули Новак и Самокутяев, а также неустановленные следствием лица. Разоблачить деятельность участников хакерского объединения удалось благодаря совместной работе управления "К" МВД РФ и ФСБ.