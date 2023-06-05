В Белгородской области арестовали трех жителей за похищение человека и вымогательство

Они требовали у предпринимателя 2 млн рублей

БЕЛГОРОД, 5 июня. /ТАСС/. Суд отправил под стражу троих жителей Старого Оскола Белгородской области, которых обвиняют в похищении предпринимателя и вымогательстве 2 млн рублей. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба следственного управления СК России по региону.

"В отношении обвиняемых по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлении, сбор и закрепление доказательственной базы", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в марте в вечернее время трое жителей Старого Оскола из корыстных побуждений похитили местного предпринимателя и требовали у него 2 млн рублей. Преступную деятельность пресекли благодаря совместным действиям следователей следственного управления и сотрудников УФСБ России по Белгородской области.

Жителей Старого Оскола обвиняют в совершении нескольких особо тяжких преступлений, предусмотренных п. "а", "в", "з" ч. 2 ст. 126 УК РФ "Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений с применением насилия", п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ "Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, в целях получения имущества в особо крупном размере".