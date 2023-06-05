5 июня, 13:45,
обновлено 5 июня, 14:03

В Самарской области три человека госпитализированы после отравления сидром

Сергей Савостьянов/ ТАСС, архив
© Сергей Савостьянов/ ТАСС, архив

Им оказывается необходимая медицинская помощь

САМАРА, 5 июня. /ТАСС/. Три человека доставлены в больницу в тяжелом и среднетяжелом состояниях после отравления сидром в Самарской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

"В настоящее время в медицинском учреждении проходит лечение три пациента с отправлением после употребления сидра. Им оказывается необходимая медицинская помощь, состояние оценивается как тяжелое и средней степени тяжести", - сообщила собеседница агентства.

Ранее сообщалось о двух женщинах из Новокуйбышевска, умерших после употребления напитка "Мистер сидр".

По последним данным, в результате отравления сидром в Ульяновской области пострадали 35 человек, из них 16 умерли. В Удмуртии отравились два человека, они находятся в больнице в критическом состоянии. 

Теги:
РоссияСамарская область
© Информационное агентство ТАСС
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