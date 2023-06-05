В Самаре полицейские остановили фуру с накладной на 18 тыс. л "Мистера сидра"

По адресу складского помещения проводится осмотр и изъятие алкогольной продукции

ТАСС, 5 июня. Инспекторы ГИБДД в Самаре выявили фуру, у водителя которой была накладная на получение 18 тыс. л алкогольной продукции под маркой "Мистер сидр" и коробки с пластиковыми кегами с аналогичной маркировкой общим объемом 810 л. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

"В процессе проверки документов и осмотра полуприцепа транспортного средства полицейские обнаружили товарную накладную на получение 18 тыс. л алкогольной продукции под маркой "Мистер сидр", коробки с пластиковыми кегами под аналогичной маркировкой общим объемом 810 л. По адресу складского помещения, указанному в документах, незамедлительно выехали сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области", - сказали в пресс-службе.

В настоящий момент полицейские совместно со следователями проводят осмотр и изъятие алкогольной продукции.

В главке МВД по Самарской области отметили, что грузовой автомобиль иностранной марки под управлением мужчины 1970 года рождения был остановлен на 23-м км Московского шоссе в Самаре в рамках масштабных проверочных мероприятий, направленных на пресечение реализации контрафактной алкогольной продукции на территории области.